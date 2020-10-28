РИАМО - 28 окт. В Московской области объявлены торги для заключения контрактов с поставщиками горячего питания в школы в следующем году, сообщил первый заместитель министра образования региона Илья Бронштейн.

Он отметил, что в регионе всего 1318 школ. Горячим питанием обеспечивают всех учеников 1-4 классов, это 417 тысяч детей. Поставкой питания в учреждения образования занимаются 75 операторов.

«Запущена процедура торгов и последующего заключения контрактов. Деньги предусмотрены в полном объеме. Думаем, что никаких сложностей с заключением контрактов не возникнет», - сказал Бронштейн.

Он добавил, что количество жалоб на качество горячего питания регулярно снижается и исчисляется единицами на всю область. Жалобы связаны они в основном с нехваткой разъяснительной работы.

«Все главы ответственно подошли к обновлению технологического оборудования. Каждый пищеблок в Московской области способен обеспечить детей качественным питанием», - заключил первый замминистра образования региона.