РИАМО - 28 окт. В Московской области более 150 школ проверяют на качество горячего питания для учеников начальных классов ежедневно, сообщил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

Он уточнил, что всего в Подмосковье 1318 школ, горячим питанием обеспечивают всех школьников 1-4 класса, это 417 тысяч человек. На сегодняшний день поставкой питания занимаются 75 операторов.

«От качества питания зависит здоровье наших школьников, <...> мы постарались организовать три линии контроля. В ежедневном режиме проверяется более 150 школ», - сказал Бронштейн.

Он отметил, что в этой работе участвуют родители в рамках «Родительского контроля», а также волонтеры, общественники, депутаты. Например, 26 октября было проверено около 300 школ.

В ежедневном режиме в ЦУР поступает информация по мобильному приложению «Проверки Подмосковья», туда загружают фотографии меню, накрытых столов, помещений, заключил Бронштейн.