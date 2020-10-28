РИАМО - 28 окт. В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Бизнес в городе тотально закрываться не будет. Только точечные надзорные мероприятия по выявлению нарушителей, которые не соблюдают простые требования, которые определены в рекомендациях. <…> В этом случае мы вынуждены приостанавливать объекты и опечатывать их незамедлительно», — сказала Андреева в ходе онлайн-заседания Мосгордумы.

В Москве за сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, умерло 75 человек. Еще 3577 пациентов выздоровели после курса лечения. За все время пандемии в городе выявили 409 022 случая заболевания.

В столице с 19 октября можно посещать развлекательные заведения с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номера мобильного телефона.

Все горожане обязаны носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.