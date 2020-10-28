РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Студенты Волгоградского и Тульского государственных университетов оружейных специальностей начали проходить практику в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения в Подольске (входит в госкорпорацию «Ростех»), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

На стажировку ЦНИИТОЧМАШ традиционно приглашает студентов учебных заведений, в которых опорными факультетами и кафедрами являются стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, лазерная техника и лазерные технологии, информационные системы, механотроника и робототехника, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. Из года в год институт принимает около 70 студентов.

«В числе первых предприятий Московской области в новом учебном году ЦНИИТОЧМАШ принял на практику студентов Волгоградского и Тульского государственных университетов. Семь будущих оружейников в течении трех месяцев будут осваивать азы профессии в отделах по разработке стрелкового вооружения и ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных войск и ВДВ», - говорится в сообщении.

Молодые специалисты после окончания вуза быстрее становятся профессионалами, если проходят практику на профильном производстве. Цель стажировки – в переформатировании системы подготовки кадров, чтобы вузы и средние профессиональные учреждения подготавливали востребованных экономикой региона специалистов.

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки количество стажеров сократилось. Не смогли прибыть на практику учащиеся Московского государственного технического университета имени Николая Баумана и Подольского колледжа имени Александра Никулина.

Лучшие стажеры после окончания учебы остаются работать на предприятии. Например, выпускник Тульского государственного университета Илья Давыдов работает в ЦНИИТОЧМАШ уже 13 лет. Начинал испытателем, сейчас начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения.

Инженер-конструктор Елизавета Яровая после окончания учебы в Волгоградском государственном университете пришла в отдел по разработке стрелкового вооружения только в 2019 году и уже вместе с мастерами разрабатывает новые экземпляры оружия, в частности компактный самозарядный пистолет «Полоз».