РИАМО - 28 окт. В подмосковном Королеве сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже иномарки стоимостью 3 миллиона рублей, о пропаже своей машины заявил местный житель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль находился в подземном паркинге на улице Макаренко.

«Ущерб составил 3 миллиона рублей», – уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 35-летний житель поселка Власиха», – добавила Петрова.

Злоумышленника заключили под стражу. Похищенный автомобиль изъят.