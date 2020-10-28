РИАМО - 28 окт. Во время работ по реставрации главного дома бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева в Москве специалисты обнаружили изящный мозаичный пол из мраморной крошки, размеры которой достигают 15 миллиметров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Особняк расположен на улице Земляной Вал и построен в XIX веке по проекту неизвестного архитектора. Зданием владел богатый крестьянин из Владимирской губернии Филипп Пантелеев.

«Мозаика выложена из кусочков мрамора трех цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из черных и красных линий. Мозаика неплохо сохранилась, ее уже изучают специалисты. Проект реставрации будет скорректирован так, чтобы вернуть ей исторический облик», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он добавил, что специалисты проведут работы по очистке пола от загрязнений и восстановят утраченные фрагменты. После чего покрытие приведут в порядок при помощи шлифовальных машин, промоют спецсоставами и водой.

Реставрация дома началась в 2020 году. Строители привели в порядок кровлю и цоколь дома, демонтировали поздние перегородки, а также воссоздали исторические окна.

Завершить все восстановительные работы планируется в 2021 году.