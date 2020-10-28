РИАМО - 28 окт. Московский дом национальностей запускает 72 онлайн-экскурсии, которые пройдут с 29 октября по 7 декабря в формате трансляций на платформе Zoom, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во время интерактивных онлайн-экскурсий участники познакомятся с историей улиц и переулков в центре столицы. Они совершат виртуальные прогулки по старинным усадьбам, на месте которых сейчас разбиты городские парки, и узнают новые факты о городских достопримечательностях», — говорится в сообщении.

Гиды будут показывать пользователям Сети архивные фото и документы. Продолжительность каждой экскурсии составит около двух часов. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Все желающие смогут узнать про деревянный дворец царя Алексея Михайловича в «Коломенском». Мероприятие пройдет 29 октября в 13:30.

Кроме того, горожане смогут узнать интересные факты о Красной площади и дома, фигурировавшие в романе «Мастер и Маргарита» и многое другое.