РИАМО - 28 окт. В столице отреставрируют здание Басманной полицейской части, для этого объект сдадут в аренду по программе «рубль за квадратный метр», говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в 1782 году. Оно находится на Новой Басманной улице около станции метро «Красные ворота». Победитель аукциона должен будет в течение пяти лет отреставрировать здание, которое в настоящий момент находится в аварийном состоянии.

«Подать заявку может любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или представитель малого и среднего бизнеса», – сказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что объект имеет свободное функциональное назначение и подходит для размещения образовательного, административного, торгового учреждения или культурно-просветительского центра. Также здесь может открыться заведение общественного питания или гостиница.

Начальная цена торгов за год аренды составляет 31,4 миллиона рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 11 декабря. Торги назначены на 17 декабря.