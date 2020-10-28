РИАМО - 28 окт. Акция «Ночь искусств» пройдет в этом году из-за пандемии коронавируса в онлайн-формате с 3 по 4 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ежегодная акция пройдет уже в восьмой раз. Всего для горожан подготовили свыше 180 различных мероприятий. Тема акции 2020 года — «Искусство объединяет».

«Специальную программу подготовили музеи, парки, библиотеки, дома культуры и школы искусств города. Культурные учреждения объединит онлайн-платформа artnight2020.moscow, именно здесь состоятся все мероприятия. Для просмотра прямых трансляций не потребуется предварительная регистрация», — говорится в сообщении.

Для зрителей сделали три спецпроекта — «Теорию струн», «Музыку/театр» и «Современное искусство».

В помещении Кругового депо состоится многочасовой марафон игры на арфе под названием «Теория струн», где выступят знаменитые музыканты.

В Музее космонавтики представят проект «Музыка/театр» в рамках которого все желающие смогут послушать любимые песни из советских и российских фильмов. А в фойе культурного центра «Строгино» художники AnomalitKate и Макс Гошко-Даньков создадут красочный рисунок-граффити.