РИАМО - 28 окт. В Госдуму собираются внести законопроект, который позволит людям не только брать кредиты с помощью водительского удостоверения, но и забирать выигрыши в лотерею и обменивать валюту, пишет в среду газета «Известия».

Законопроект может заработать до конца следующего года. В Центробанке идею поддержали. В банках же высказали мнение, что водительские права проще подделать, а проверить их подлинность труднее. Заменить паспорт целиком они не смогут.

«Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объемный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой», — отмечается в публикации.

Такое решение позволит быстро и на месте занять денег в случае сложных жизненных обстоятельств.

«Инициатива госорганов будет интересна розничным финансовым организациям: часто люди забывают паспорт при посещении отделений. <...> Приходится отказывать в обслуживании и терять потенциальных клиентов. Основные преимущества получат сами граждане», —​ заключается в материале.