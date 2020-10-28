РИАМО - 28 окт. Со среды вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о всеобщем масочном режиме, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и лифтах», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Как уточнили в ведомстве, маску нужно носить таким образом, чтобы она закрывала и нос, и рот. При этом одноразовое изделие можно использовать только один раз.

Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

Ношение маски помогает снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.