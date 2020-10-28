РИАМО - 28 окт. Более 12 миллионов тюльпанов высадят этой осень в столице, общая площадь посадки луковичных растений составит свыше 200 тысяч «квадратов», говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Из-за сложившихся погодных условий работы по высадке цветов специалисты в этом году проводят в конце октября.

«Увидеть распустившиеся цветы можно будет следующей весной — к майским праздникам они украсят городские улицы, площади, набережные, скверы и парки», — говорится в сообщении.

В цветники высадят тюльпаны разных видов и сортов. Луковицы должны успеть укорениться до наступления морозов. По окончанию работ городские клумбы на зиму задекорируют цветной древесной щепой.

Цветы высадят на знаковых местах столицы — Манежной площади, в сквере у Большого театра, а также на Садово-Триумфальной площади, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Парке Победы на Поклонной горе.