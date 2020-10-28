РИАМО - 28 окт. Четвертого ноября в России отпразднуют День народного единства, в связи с этим Роструд напомнил жителям страны о сокращенной рабочей неделе, сообщает РИА Новости.

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в начале следующего месяца рабочими днями останутся 2, 3, 5 и 6 ноября. Вторник, 3 ноября является предпраздничным днем, поэтому он сокращается на час.​

День народного единства является российским государственным праздником. Отмечается с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.​