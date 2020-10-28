РИАМО - 28 окт. Осенними вечерами, когда на улице стало раньше темнеть, стоит ввести в доме понятие «семейного времени», когда родители будут играть с детьми, сообщила РИАМО врач-психотерапевт сети клиник «Медси» Ирина Лопатченко.

«Я работаю с субкультуральными традициями. Все лучшее - это давно забытое старое. У прошлых поколений был опыт общения с детьми - именно занятий с ними в переходный период осень-весна. Чем занимались дети? Дети днем в школе, в садике, родители на работе, а вечером все приходили, ужинали, и начиналось «семейное время». Оно способствовало и хорошему настроению детей, и их развитию», - сказала Лопатченко.

По ее словам, в «семейное время» выделяется несколько форм игр родителей и детей. Одной из форм взаимодействия и веселого времяпрепровождений вечером может стать домашний театр. Дети строят импровизированную сцену или выбирают для нее подходящее место и выступают. Взрослые обязательно должны слушать их и поддерживать аплодисментами. Это способствует единению семьи, а также доставляет удовольствие, развлекает и занимает детей.

Она добавила, что вторая форма напрямую связана с телексным контактом между родителями и детьми. Это может быть борьба или соревнования между поколениями, в которых родитель поддается ребенку, а ребенок полностью отдается процессу и радуется, что смог победить папу или маму.

Психотерапевт добавила, что также нельзя исключать из процесса интеллектуальные игры, основанные на вовлечении детей в хобби взрослых. Например, если родители играют в шашки или шахматы, то можно привлечь к этой игре детей. Если малыши еще не понимают правила, то преставлением фигурок они будут чувствовать себя часть игры, а также задумываться над каждым ходом.

Она отметила, что, в данных играх появляется чувство единения семьи, а дети развивают логическое мышление и учатся думать на интуитивном уровне.

По словам Лопатченко, если раньше подобные вечера были естественными для семей, то сейчас про них забыли. Дети больше увлечены гаджетами, поэтому вовлекать их в семейные игры очень важно.