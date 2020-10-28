РИАМО - 28 окт. Информация о минировании здания перинатального центра на улице Калинина в Наро-Фоминске поступила от анонимного источника, эвакуация не проводилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Звонок от неизвестного об угрозе взрыва в службу 112 поступил 27 октября в 19:05.

«После обследования помещений кинологическим расчетом <...> наличие взрывоопасных предметов не подтвердилось», — говорится в сообщении.

Эвакуация пациентов и медицинского персонала из больницы не проводилась. Угроза взрыва оказалась ложной.