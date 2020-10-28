РИАМО - 28 окт. В Москве начинается цикл практикумов для молодых предпринимателей «Бизнес-старт», первое занятие пройдет 29 октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В данный курс входят три интенсивных онлайн-занятия. Первое занятие будет посвящено поиску бизнес-идей, а также оценке их перспективности.

Следующие два занятия пройдут 5 и 12 ноября. На них начинающие бизнесмены смогут узнать о регистрации своего дела, особенностях налоговых режимов и получении финансовой поддержки в городе.

Как отметила Сергунина, в мегаполисе уделяется большое внимание развитию бизнес-навыков у учеников старших классов и студентов.

«Участники практикумов узнают, как сделать первые шаги на пути к успешному бизнесу и какие тонкости следует учесть при открытии своего дела», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участие в данном курсе бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mbm.mos.ru/education/obuchayushchiye-meropriyatiya/praktikum-biznes-start-1-0-generatsiya-biznes-idei_1357870.