РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 окт. В Домодедовской центральной городской больнице первые десять медработников получили прививку от Covid-19, сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«Началась вакцинация медицинских работников Домодедовской больницы против новой коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник-V». Уже десять сотрудников больницы получили первую прививку», — говорится в сообщении.

Осложнений и побочных эффектов у вакцинированных в настоящий момент не выявлено. Второй этап вакцинации пройдет через три недели.

Вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, зарегистрирована первой в мире в августе. Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» появилась в октябре.