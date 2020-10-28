РИАМО - 28 окт. За минувшие сутки в столице скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом, общее число умерших достигло 6578, сообщает оперштаб Москвы.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом», — напоминается в сообщении.

В России со среды начал действовать всеобщий масочный режим.

Граждане обязаны носить маски в общественном транспорте, на парковках, в торговых центрах и заведениях общепита, а также в любых других местах массового скопления людей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что маcочный режим в стране отменят только после массовой вакцинации от Covid-19.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.