РИАМО - 28 окт. В среду в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем составит до плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в Москве и в Подмосковье продолжит определять западная периферия антициклона.

«Максимальная температура в столице — плюс 9-11 градусов, по области — плюс 6-11 градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погода будет теплой и сухой. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. При этом скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит порядка 60%.