РИАМО - 27 окт. Две спортсменки из Московской области стали чемпионками России по тайскому боксу в своих весовых категориях, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Чемпионат России по тайскому боксу среди мужчин и женщин в возрасте от 17 до 40 лет прошел в октябре на арене «Айсберг» в Сочи. В турнире приняли участие порядка 250 спортсменов из 45 регионов страны.

«Тайбоксерши из Подмосковья завоевали две медали высшей пробы. Анна Тарасова стала лучшей в весовой категории до 75 килограммов, а Ирина Ларионова победила в финальном поединке весовой категории свыше 75 килограммов», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что чемпионат страны должен был пройти весной, но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией его перенесли на осень.

«Подмосковные спортсменки подтвердили свой высокий уровень профессионального мастерства. В поединках они доказали, что по праву занимают места в основном составе сборной команды России и являются ее лидерами. Ведь по итогам этого чемпионата будет формироваться национальная команда, которая будет представлять нашу страну на международной спортивной арене», - добавил министр.