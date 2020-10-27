РИАМО - 27 окт. За земляными работами в Подмосковье начнут наблюдать через мобильное приложение, это поможет оценивать качество проведения работ и благоустройство после их завершения, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Приложение называется «Проверки Подмосковья». Наблюдение за работами нужно потому, что зачастую территории не приводится в порядок после окончания работ, на что жалуются жители.

«Чтобы предотвращать такие ситуации, в регионе вводится цифровой контроль на базе приложения «Проверки Подмосковья». С его помощью муниципалитеты будут фиксировать состояние территории до и после окончания работ. А сами работы не будут приняты до тех пор, пока территория не будет приведена в надлежащий вид», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

По его словам, ежемесячно в Подмосковье выдают около тысячи ордеров на проведение земляных работ.

В рамках фиксации нарушений территорию нужно сфотографировать до и после окончания всех работ. Фотографии нужно отправить через специальное приложение, которое фиксирует геолокацию.

Фотоотчет автоматически попадает на модерацию инспекторам Госадмтехнадзора региона, которые, в свою очередь, оценивают их качество.