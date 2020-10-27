РИАМО - 27 окт. Вечером во вторник в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском отменили и задержали 37 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали один рейс, три отменили. В Шереметьеве отменили 22 рейса, задержали один рейс. В аэропорту Домодедово задержано три рейса, отменено пять прилетов и вылетов.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в воздушной гавани отменили два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.