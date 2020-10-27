РИАМО - 27 окт. На дорогах в центре и на юго-западе столицы в ближайшее время изменится схема движения транспорта, водителям надо быть внимательными на Третьем транспортном кольце, Болотной набережной, улицах Щепкина, Дмитрия Ульянова и других, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Движение на участке Третьего транспортного кольца в районе пересечения с Комсомольским проспектом будет ограничено с 30 октября до 20 декабря. В каждом направлении запланировано поэтапное занятие одной полосы», - говорится в сообщении.

С 30 октября до 10 ноября полностью перекроют Проектируемый проезд №789. Это связано с работами по благоустройству территории возле станции «Электрозаводская» (рабочее название «Рубцовская») Большой кольцевой линии подземки.

Из-за работ по реконструкции инженерных сетей с 31 октября по 25 декабря 2020 года и с 1 по 25 апреля 2021 года будет поэтапное закрытие одной полосы на улице Щепкина (от Трифоновской улицы, дома 54, корпуса 2 до улицы Щепкина, дома 58, строения 3), в Больничном переулке (участок между улицами Щепкина и Гиляровского) и на улице Гиляровского в районе пересечения с Больничным переулком.

На данных участках улиц будет на время ликвидирована парковка. А на участке Больничного переулка сделают движение с приоритетным правом проезда.

С 1 ноября 2020 года по 25 апреля 2021 года на участке улицы Дмитрия Ульянова от Профсоюзной улицы до дома 25 будут закрыты четыре полосы. Движение авто будет реализовано по двум полосам в каждом направлении за счет организации временных уширений. Ограничения введут из-за работ по строительству метро.

На Болотной набережной в столице из-за строительных работ с 1 ноября по 25 декабря будет организовано одностороннее движение для транспорта. Водители будут проезжать в направлении от улицы Серафимовича к дому 11, строению 1, по Болотной набережной. Парковку здесь временно запретят.