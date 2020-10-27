РИАМО - 27 окт. В социальной сети «Одноклассники» пройдет Неделя финансовой грамотности, посвященная умению грамотно тратить и копить деньги в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«В течение этой недели пользователи соцсети выяснят, как распределить и куда вложить накопления, как воспользоваться поддержкой от государства, как брать кредит, чтобы сделать его выгодным. По итогам онлайн-лекций взрослые смогут привить правильные финансовые привычки своим детям, а также пересмотреть свои взгляды на денежные вопросы», - говорится в сообщении.

C 26 по 31 октября в официальной группе «Национального центра финансовой грамотности» пройдут прямые эфиры от экспертов в сфере экономики, финансов, инвестиций, права. Участников также ждут активности, которые будут учить грамотно обращаться с финансами людей всех возрастов и поколений. Все викторины, квесты, марафоны и деловые игры пройдут в онлайн-формате.

Проект приурочен ко Всемирному дню сбережений. Его поддерживают министерство финансов России и всемирный банк «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Цель акции — привлечь внимание к правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты прав потребителей.

Подробный перечень лекций и мастер-классов, а также график прямых эфиров будет доступен на странице группы «Национального центра финансовой грамотности».

ОК не в первый раз становится площадкой для Недели финансовой грамотности. В 2019 году в соцсети прошло 162 эфира, которые собрали более 15,5 миллионов просмотров и были посвящены накоплению и инвестированию, финансовому мошенничеству в интернете.​