РИАМО - 27 окт. Система QR-кодов уже внедрена во всех заведениях Novikov group, которые работают в ночное время, также данную систему можно будет внедрить и в работу дневных заведений, если будет необходимость, сообщил журналистам ресторатор Аркадий Новиков.

«Мы уже регистрируем гостей через QR-код во всех заведениях, которые работают после 24 часов, но пока гости не очень активно реагируют на регистрацию в ресторанах. Мы пытаемся им объяснять, почему это важно. Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать, любое постановление мы выполняем», - сказал Новиков.

По его словам, важно, чтобы посетители ресторанов и других заведений понимали, что данные меры нужно исполнять и регистрировалиcь, чтобы было меньше зараженных.

Владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман заявил, что считает нужным распространить систему QR-кодов на дневные заведения столицы.

«Мы в нескольких проектах, которые сейчас работают в ночном режиме, применяем QR-код. Гости реагируют на ура и считают, что это положительная идея. Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось все ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас», - отметил Перельман.

Он добавил, что планирует распространить данную систему на все свои заведения, персонал которых будет договариваться с гостями, рассказывать, что это для их блага.

«У меня нет сомнений, что они воспримут эту систему адекватно. Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо работает и на гостей и на персонал. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы», - пояснил ресторатор.

Основатель и совладелец ресторанов «Уголек», Pinch и Uilliam's и «Северяне» Илья Тютенков отметил, что также планирует распространить систему QR-кодов на все свои проекты.

«Мы начали применять QR-коды в одном из проектов и сейчас в остальных будем это делать. Чтобы эта система эффективно работала, нужно, чтобы она распространялась на все пространство. Как альтернатива закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днем», - подчеркнул Тютенков.

Он добавил, что система, которая начала работать в Москве, достаточно проста технологически и удобна.

С 19 октября в Москве посещать развлекательные заведения, работающие с 00:00 до 06:00, можно только при условии регистрации с использованием номера мобильного телефона.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Московские рестораторы готовы распространять систему QR‑кодов на дневные заведения. С 19 октября в Москве посещать развлекательные заведения, работающие ночью, можно только при условии регистрации.

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