РИАМО - 27 окт. В Москве таксист отвез 23-летнюю девушку к себе домой и стал облизывать ей грудь, полиция начала проверку инцидента, сообщает kp.ru.

Молодая москвичка возвращалась со дня рождения подруги в подвыпившем состоянии в такси и уснула на заднем сиденье авто. Через некоторое время она пришла в себя и заметила, что находится салоне уже другой машины, но после этого опять уснула.

«Следующий контакт с реальностью шокировал девушку еще больше — она открыла глаза и поняла, что лежит на кровати в незнакомой квартире вместе с таксистом, который облизывай ей грудь и настаивал на сексе», — говорится в сообщении.

Девушка оттолкнула мужчину и выбежала из квартиры, после чего сразу позвонила в полицию.

В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает водителя — он небольшого роста и лысый.