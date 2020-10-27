РИАМО - 27 окт. В столичном метро количество пассажиров 26 октября было на 18,4% меньше, чем неделей ранее, больше всего уменьшилось число студентов и школьников, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Москвичи прислушиваются к рекомендациям и чаще остаются дома — мы видим, что поездок на метро стало куда меньше. Вчера через турникеты прошло менее 5,3 миллиона человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе», - говорится в сообщении.

Больше всего уменьшилось число учеников столичных школ и студентов — в метро их стало меньше на 31,5%. 27 октября в городскую подземку спустились 367,5 тысячи учащихся, 21 сентября этот же показатель составлял 536,7 тысячи человек.

На наземном транспорте число поездок также сократилось на 28,7%, до 2,9 миллиона человек в сутки. Школьники и студенты стали ездить на наземном городском транспорте на 45,5% меньше — вчера они воспользовались транспортом 114,8 тысячи раз.

«Спасибо вам за то, что остаетесь дома! Сейчас лучше не посещать общественные места без крайней необходимости — это мешает распространению вируса. Если же ехать необходимо, обязательно используйте средства защиты», - заключается в материале.