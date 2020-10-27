РИАМО - 27 окт. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 85% заразившихся Covid-19 нарушали правила профилактики распространения вируса, такие данные получены при опросе пациентов, сообщает РИА Новости.

«При опросе, мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила - не носили маски, не мыли руки», - отметила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

В стране отмечается рост количества заболевших Covid-19 осенью. Из-за этого введены меры профилактики. С 28 октября во всей России будет обязательно ношение масок в общественных местах, транспорте, лифтах.

Всего во всех регионах РФ было выявлено 1 547 774 случая коронавирусной инфекции, 26 589 человек с Covid-19 скончались, выздоровели после лечения 1 158 940 пациентов.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

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