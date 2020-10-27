РИАМО - 27 окт. Правительство Подмосковья перечислило аграриям более 4 миллиардов рублей государственной поддержки, материальная помощь продолжится, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям Подмосковья перечислены субсидии в размере 4,02 миллиарда рублей. Общий объем господдержки аграриев до конца года составит около 6 миллиардов рублей», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Финансирование сельскохозяйственных организаций и фермеров региона осуществляется в рамках реализации государственной программы развития АПК Московской области.

«На сегодняшний день господдержку получили около 300 организаций. Помощь направляется на проведение агротехнологических работ, на поддержку и стимулирование производства молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей», — отметил министр.

Он добавил, что основным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, заложенных в соглашениях, которые заключаются между Минсельхозпродом региона и производителями.