РИАМО - 27 окт. Правительство Подмосковья перечислило аграриям более 4 миллиардов рублей государственной поддержки, материальная помощь продолжится, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Финансирование сельскохозяйственных организаций и фермеров региона осуществляется в рамках реализации государственной программы развития АПК Московской области.
«На сегодняшний день господдержку получили около 300 организаций. Помощь направляется на проведение агротехнологических работ, на поддержку и стимулирование производства молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей», — отметил министр.
Он добавил, что основным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, заложенных в соглашениях, которые заключаются между Минсельхозпродом региона и производителями.
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