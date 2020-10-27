РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. По губернаторской программе в 2021 году в городском округе Красногорск планируют установить пять новых детских игровых площадок, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В 2021 году в Красногорске появятся пять новых детских игровых площадок. Места для их размещения ранее определены жителями в результате интернет-голосования на портале «Добродел», - говорится в сообщении.

Губернаторские детские площадки появятся в лесопарке «Изумрудные холмы», у дома 32А по улице Железнодорожной и дома 1А на Центральной улице в Красногорске, а также на Заречной улице и возле дома 23 на улице Горем-28 в поселке Нахабино.

Эскизные решения игровых площадок будут согласовываться с жителями близлежащих жилых домов в следующем году.