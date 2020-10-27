РИАМО - 27 окт. В Московской области с начала года по программе комплексного благоустройства работы провели на 450 дворовых территориях, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Полностью программу комплексного благоустройства дворов 2020 года завершили 25 городских округов Московской области», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Программу завершили в городских округах Лыткарино, Химки, Шаховская, Красноармейск, Шатура, Серебряные Пруды, Талдомский, Озеры, Электросталь, Электрогорск, Реутов, Подольск, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Кашира, Можайский, Ленинский, Луховицы, Богородский, Пущино, Домодедово, Краснознаменск, Протвино, Рошаль и Сергиево-Посадский.

Всего в 2020 году в рамках комплексного благоустройства запланировано отремонтировать 687 дворов. Адресный список дворовых территорий был утвержден решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству, по результатам голосования на портале «Добродел» и на основании обращений местных жителей.

«Благоустройство двора — одна из приоритетных программ национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря реализации нацпроекта, решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», — добавил министр.

Всего в Подмосковье 14 422 дворовых территории. Благодаря программе комплексного благоустройства за 2015-2019 годы работы проведены в 7509 дворах.