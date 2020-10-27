РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Дополнительный аппарат для компьютерной томографии появился в больнице городского округа Красногорск, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина в формате Zoom-конференции обсудила с руководителями медучреждений ситуацию с Covid-19 во вторник.

«Закуплен еще один аппарат КТ, теперь компьютерная томография для госпитализированных с Covid-19 проводится прямо в стационаре инфекционного отделения КГБ №1», - сказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» Анжелика Евзерихина.

Участники встречи отметили, что в целом нагрузка на отделения КТ в медучреждениях округа возросла в 3-4 раза.

«На базе Нахабинской больницы открылся дополнительный стационар. Сегодня туда госпитализирован первый пациент», - добавляется в материале.

В ближайшее время дополнительными средствами индивидуальной защиты будут обеспечены сотрудники кожно-венерологического диспансера, на базе которого работает одна из крупнейших в области лабораторий по диагностике коронавируса.

На подстанции скорой помощи Красногорска работают все 24 бригады. Количество вызовов значительно увеличилось.

«Степень поражения ткани легких выше, нежели в первую волну. Это, возможно, говорит о запущенности или о более «злой» инфекции», - отметил главврач ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» Владимир Винокуров.

На встрече также подняли вопрос привлечения специалистов в области здравоохранения. Красногорску нужны врач-рентгенолог, медсестры, фельдшеры, операторы колл-центра и врачи узкого профиля. Подробности можно уточнить по телефонам отделов кадров: 8 (495) 563-82-58 – КГБ №1, 8 (499) 520-97-84 – КГБ №2, 8 (495) 562-23-39 – Красногорская стоматологическая поликлиника имени Смуровой.

«Все что в наших силах, мы делаем для помощи врачам. Мы усилили действия по контролю масочного режима в торговых центрах и на транспорте всех видов - и в электричках, и в автобусах, и на маршрутках», - подчеркнула Хаймурзина.

По ее словам, жители могут помочь медикам, соблюдая санитарно-эпидемиологические правила – обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции.