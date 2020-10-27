РИАМО - 27 окт. Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова 30 октября представит первую премьеру этого сезона – «Поэтическое кафе «Луч» в постановке режиссера Ольги Матвеевой, говорится в сообщении пресс-службы театра.

В основе спектакля – поэзия периода «оттепели» — конца 50-х и начала 60-х годов.

«Место действия — кафе «Луч», где раз в неделю говорят только стихами – студенты, геологи, поэты, бывшие узники лагерей и будущие диссиденты. Они влюбляются и ссорятся, размышляют, сомневаются и, конечно, спорят. Но есть и другая сторона жизни — пивная «Поплавок», куда приходят жители бараков, общающиеся на ином языке», — говорится в сообщении.

Режиссер Ольга Матвеева выстраивает противостояние и диалог этих двух миров, используя стихи поэтов того времени. Поэтические образы из стихов и воспоминаний поэтов-шестидесятников использует в своей сценографии и художник Андрей Климов.

пресс-служба Московского Губернского театра, Герман Жигунов пресс-служба Московского Губернского театра, Герман Жигунов пресс-служба Московского Губернского театра, Герман Жигунов пресс-служба Московского Губернского театра, Герман Жигунов 1 из 4

Так, одним из ярких образов и сценографии, и самой постановки становится оранжевое солнце-апельсин, а его история прозвучит в единственном прозаическом фрагменте спектакля, связанном с биографией Андрея Вознесенского.

Спектакль выстроен из стихов 27 поэтов периода «оттепели», многие из них впервые прозвучат с театральных подмостков. Также в спектакле будут исполнены песни на стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Александра Галича, песни из репертуара Майи Кристалинской и замечательные мелодии Микаэла Таривердиева.

«Это уже второй спектакль из поэтического цикла, который мы начали в прошлом сезоне. Первый спектакль был посвящен «серебряному веку», яркому поэтическому всплеску начала ХХ века. Продолжить цикл мы решили периодом, равносильным ему по количеству талантливых поэтов – это 60-е годы, период «оттепели», — сказала Матвеева.

По ее словам, невозможно составить полную картину эпохи, обратившись только к пяти-шести поэтам.

«Будет «лианозовская группа», долго запрещенная в СССР, — это поэты, которые испытывали и давление, и гонения со стороны властей, и даже детские стихи этих поэтов не печатались, первые издания появились только в перестроечные времена. Основатель этой группы Евгений Кропивницкий и его ученики Игорь Холин, Генрих Сапгир, Ян Сатуновский – очень интересные поэты со своим самобытным языком, много сделавшие для развития поэзии XXI века», — отметила режиссер.

Премьера состоится 30 октября, начало в 19:00. Продолжительность спектакля – 2 часа 15 минут, предусмотрен антракт.