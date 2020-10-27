РИАМО - 27 окт. За минувшую неделю административные комиссии пяти городских округов Подмосковья оштрафовали правообладателей 31 земельного участка на сумму более 2,16 миллиона рублей за уклонение от борьбы с борщевиком Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, в рамках работы муниципального земельного контроля Московской области были обнаружены очаги разрастания борщевика, которые затронули более 320 гектаров земли.

«По итогам рассмотрения дел в Дмитровском округе трех землевладельцев оштрафовали на 150 тысяч рублей каждого, в Можайском округе — начислили штраф на одного правообладателя на сумму 1 миллион рублей, в Одинцовском округе землепользователь оштрафован на 150 тысяч рублей, а трем правообладателям из Пушкинского округа придется заплатить 332 тысячи рублей за сорняк на участках», — сказала Адигамова.

Она добавила, что на прошедшей неделе в городском округе Клин оштрафовали 18 правообладателей 23 земельных участков площадью 404 гектара на суму 231,5 тысячи рублей.

По ее словам, землевладельцы не только не вели борьбу с борщевиком, но и не выполняли установленных требований по защите сельхозземель от эрозии и вредного воздействия.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в длину. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Его сок быть крайне опасен для здоровья человека.