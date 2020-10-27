РИАМО - 27 окт. Члены комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовали столичному парламенту отклонить проект постановления, дающий жителям многоквартирных домов права запрещать продажу алкоголя на прилегающих территориях, передает корреспондент РИАМО.

Зампредседателя Мосгордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов отметил, что, сожалению, нет критериев, в каком случае общее собрание жильцов дома может принять то или иное решение.

«А это большой бизнес - общественное питание. Эту тему надо обсуждать в рамках лицензионного контроля, санитарного контроля. Мне кажется, мы должны рекомендовать думе отклонить проект постановления», - сказал зампредседателя Мосгордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Согласно проекту документа собственники помещений в ходе общего собрания большим числом голосов могли бы принять решение по запрету продажи алкогольной продукции на прилегающей к многоквартирному дому территории.