РИАМО - 27 окт. Вечером 29 октября с 18:00 по 22:00 фасад Останкинской телебашни окрасится в красный цвет в честь Дня борьбы с инсультом, говорится в сообщении пресс-службы телебашни.

Акция «Оденься в красное!» несет в себе цель повысить знания людей о рисках, которые связанны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Во время акции людям напоминают о вреде, который наносит себе человек, когда начинает вести неправильный образ жизни.

«В эти дни эта проблема особенно актуальна, так как часто у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями течение Covid-19 проходит в более тяжелой форме и с тяжкими последствиями для здоровья», – говорится в сообщении.

29 октября Останкинская телебашня поддержит акцию, отобразив на медиафасаде огромное бьющееся сердце на красном фоне, которое станет символом заботы о себе, близких и продолжении жизни, несмотря на обстоятельства.

Акция ежегодно проводится Российским кардиологическим обществом. Отмечается ежегодно 29 октября.