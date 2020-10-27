РИАМО - 27 окт. Вечером 29 октября с 18:00 по 22:00 фасад Останкинской телебашни окрасится в красный цвет в честь Дня борьбы с инсультом, говорится в сообщении пресс-службы телебашни.
Акция «Оденься в красное!» несет в себе цель повысить знания людей о рисках, которые связанны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Во время акции людям напоминают о вреде, который наносит себе человек, когда начинает вести неправильный образ жизни.
29 октября Останкинская телебашня поддержит акцию, отобразив на медиафасаде огромное бьющееся сердце на красном фоне, которое станет символом заботы о себе, близких и продолжении жизни, несмотря на обстоятельства.
Акция ежегодно проводится Российским кардиологическим обществом. Отмечается ежегодно 29 октября.
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