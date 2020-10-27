РИАМО - 27 окт. С момента введения в ночных заведениях столицы системы QR-кодов у 26 посетителей клубов выявлен коронавирус, по данным фактам было отправлено 1,7 тысячи СМС, сообщает «Интерфакс».

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка, на сегодняшний день QR-коды получили прядка 1,5 тысяч заведений мегаполиса, в том числе и те, кому это было необязательно.

«Около 1,7 тысячи человек, которые могли пересечься с зараженными, получили СМС с уведомлением о контакте. Им предстоит пройти тест на коронавирус», —​ говорится в сообщении.

Он добавил, что за сутки в Москве ночные заведения с регистрацией по QR-коду или СМС посещают около 40-60 тысяч человек.

Немерюк уточнил, что данную систему QR-кодов в городе со временем могут распространить и на другие заведения. Так будет в том случае, если эксперимент с ночными клубами и барами окажется удачным.

«Около 1,7 тысячи человек, которые могли пересечься с зараженными, получили СМС с уведомлением о контакте. Им предстоит пройти тест на коронавирус», —​ говорится в сообщении.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

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