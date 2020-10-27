РИАМО - 27 окт. С 3 по 6 ноября москвичам предлагается высказать свои идеи по развитию приложения «Зачетная Москва», самые качественные варианты будут отобраны до 8 ноября 2020 года, а после реализованы, сообщается на сайте мэра Москвы.

«С 3 по 6 ноября участники краудсорсинг-проекта смогут предложить идеи по улучшению приложения “Зачетная Москва” по трем направлениям, таким как предложения по доработке интерфейса и функционала мобильного приложения, а также системы рейтингов пользователей на основании их активности и наиболее востребованные виды поощрений программы лояльности приложения», – сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Сейчас приложение делится на 5 разделов. Пользователи отдают предпочтение «Новостям» и «Заданиям». В первом можно ознакомиться с актуальной информацией, а во втором пройти тест или квест, за которые пользователю будут начислены баллы. Привлечение горожан к усовершенствованию приложения помогает созданию удобного функционала, который делает его более востребованным среди пользователей.

«Мобильное приложение “Зачетная Москва” — это совместный проект столичного департамента информационных технологий и комитета общественных связей и молодежной политики. В приложении уже зарегистрировались студенты из 121 московского вуза, а общее количество пользователей превышает отметку в 13 тысяч. Это позволяет рассматривать приложение как основную платформу для взаимодействия с московской молодежью», — отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

На платформе crowd.mos.ru, где и стартует краудсорсинг-проект «Зачетная Москва», за шесть лет ее существования пользователями платформы стало свыше 200 тысяч человек, которые предложили больше 100 тысяч идей. Из них для реализации было отобрано больше четырех тысяч, из которых более двух тысяч уже реализованы. Краудсорсинг-проект «Зачетная Москва» завершится 11 ноября текущего года.