РИАМО - 27 окт. В хирургическом отделении Коломенской больницы трехлетнему ребенку провели экстренную гастроскопию, направленную на изъятие инородного тела, который тот проглотил, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок приехал в больницу вместе с мамой, которая заподозрила что-то неладное и предположила, что малыш проглотил деталь от игрушки. Врачи провели диагностику и обнаружили в желудке пациента пластиковый кристалл размером 2 на 1,5 сантиметров. Его извлекли с помощь эндоскопа под общим масочным наркозом.

«Ежемесячно в хирургическое отделение нашей больницы поступают пять-семь детей с инородными телами. Чаще всего подобные неприятности случаются с детьми дошкольного возраста. Нам приходилось извлекать из желудочно-кишечного тракта фрагменты игрушек, монеты, металлические шарики. Больше всего осложнений возникает, если дети глотают магниты», - отметил детский хирург Коломенской больницы Дмитрий Матюшенко.

На текущий момент ребенка выписали. Он продолжает лечение дома под наблюдением врача-педиатра. Врачи просят родителей внимательнее относится к здоровью детей и не оставлять их наедине с игрушкам, которые состоят из маленьких деталей. Если же у родителей закрались подозрения, что ребенок что-то проглотил нужно незамедлительно обратиться в больницу.