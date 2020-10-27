РИАМО - 27 окт. Московская область с 1 января 2021 года переходит к реализации механизма прямых выплат, в соответствии с которым пособия по обязательному социальному страхованию будут выплачиваться работающим гражданам напрямую Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ, минуя страхователя (работодателя), говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ФСС РФ.

С переходом на прямые выплаты перестанет действовать зачетная система страховых выплат. Новый порядок расчета и выплаты пособий дает работникам гарантии в том, что выплаты будут осуществляться своевременно и в полном объеме независимо от финансового состояния работодателя.

«Работающие граждане будут получать пособия напрямую через отделение фонда на лицевые счета в банке, платежную карту «МИР» или почтовым переводом», — говорится в сообщении.

С 1 января 2021 года пособие по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по временной нетрудоспособности для граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, согласно законодательству будут перечисляться только на платежную карту «МИР» или почтовым переводом.

С помощью кабинета застрахованного лица работающие граждане самостоятельно смогут просматривать информацию по начисленным и выплаченным пособиям, а также при необходимости распечатать справку-расчет пособия.

В целях эффективного перехода на новую систему выплат пособий в настоящее время отделением фонда ведется активная информационно-разъяснительная работа в регионе среди страхователей и застрахованных граждан. Для страхователей Подмосковья отделение фонда проводит бесплатные обучающие вебинары с помощью платформ СБИС, Контур, 1С, Парус.

Кроме того, представители отделения фонда проводят встречи с руководящим составом администраций городских округов Московской области, а также филиалами отделения фонда регулярно проводятся обучающие онлайн-семинары с участием представителей крупных страхователей области.

На официальном сайте отделения фонда в разделе «Прямые выплаты» размещены обучающие видеоролики, презентации, а также графики и видеозаписи вебинаров.

Очередной вебинар пройдет 29 октября в 12:00 на площадке СБИС (Тензор) по ссылке.