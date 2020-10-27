РИАМО - 27 окт. С начала 2020 года в Подмосковье пресечено более 450 фактов складирования стройматериалов в муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Несмотря на то, что складирование стройматериалов запрещено областным законодательством, некоторые производители работ пренебрегают отведенной им территорией и используют для этих целей прилегающую землю.

«С начала года инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли 456 фактов самовольного складирования стройматериалов в муниципальных образованиях Подмосковья», - сказал начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

Наибольшее количество фактов самовольного складирования пресечено в Красногорске, Чехове, Королеве, Одинцове, Подольске, Ступине, Пушкине и Солнечногорске.