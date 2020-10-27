РИАМО - 27 окт. Онлайн-образование для современных детей необходимо, так как оно формирует у них способность жить в цифровом мире, считает российский биолог и лингвист Татьяна Черниговская.

Во вторник департамент образования и науки Москвы провел онлайн-конференцию, посвященную перспективам и возможностям цифрового обучения.

«Сейчас мы все попали в новый мир, это факт. Менялось все всегда, но сейчас скорость изменений гигантская. Современные дети совершенно другие, они уже очень сильно отличаются от нас», — отметила эксперт.

По ее словам, дети, родившиеся в технологическую эпоху, имеют «другой мозг, другие сети, и для них необходимы другие условия».

«Детей необходимо учить метанавыкам, чтобы они были готовы к этим изменениям. Онлайн-образование дает понимание, а не запоминание, дает способность учиться и противостоять стрессам, учит формировать способность жить в цифровом мире», — добавила Черниговская.