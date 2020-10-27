РИАМО - 27 окт. Онлайн-образование для современных детей необходимо, так как оно формирует у них способность жить в цифровом мире, считает российский биолог и лингвист Татьяна Черниговская.
Во вторник департамент образования и науки Москвы провел онлайн-конференцию, посвященную перспективам и возможностям цифрового обучения.
По ее словам, дети, родившиеся в технологическую эпоху, имеют «другой мозг, другие сети, и для них необходимы другие условия».
«Детей необходимо учить метанавыкам, чтобы они были готовы к этим изменениям. Онлайн-образование дает понимание, а не запоминание, дает способность учиться и противостоять стрессам, учит формировать способность жить в цифровом мире», — добавила Черниговская.
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