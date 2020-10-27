РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Глава Люберец Владимир Ружицкий в ходе инспекции готовности управляющей компании «ПИК-Комфорт» выявил недостаток уборочной техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Во вторник он проинспектировал готовность управляющей компании «ПИК-Комфорт» к предстоящему зимнему периоду.

«Погода еще радует теплом, но уже явно ощущается приближение холодов. УК «ПИК-Комфорт» обслуживает один из самых густонаселенных микрорайонов Люберец – Красную горку. Работников и инвентаря у организации достаточно, при этом есть ряд замечаний по количеству специализированной техники», - сказал Ружицкий.

Он дал недельный срок для устранения высказанных замечаний.

«Все городские службы должны быть готовы к любым сюрпризам погоды», - добавил Ружицкий.

В управлении УК «ПИК-Комфорт» находятся 59 МКД общей площадью 1 119 тысяч квадратных метров. Для содержания территории в зимнее время планируется задействовать 60 человек и порядка 10 единиц спецтехники. Сформирован запас реагента в объеме 45 тонн.