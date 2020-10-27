РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Дом культуры имени 1-го Мая в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска требует срочного ремонта, этот вопрос будут решать на уровне министерства культуры Московской области, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Дом культуры имени 1-го Мая в микрорайоне Климовск является объектом культурного наследия. Здание, построенное в 1938 году, и в настоящее время сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность, но требует капитального ремонта. По данному вопросу ранее была составлена проектная документация, которая внесена в программу капитального ремонта на 2020-2021 годы, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в бюджет Московской области.

«Совместно с первым заместителем главы администрации Виктором Чубом провели дополнительное обследование Дома культуры и убедились в необходимости срочного ремонта. На данном этапе достигнута договоренность с министерством культуры Московской области, и запланирована встреча с министром культуры региона по данному вопросу», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее по распоряжению главы Подольска Николая Пестова благоустроили территорию возле ДК. Установили 115 дорожных бортовых камней, уложили 800 квадратных метров нового асфальтового покрытия.