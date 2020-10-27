РИАМО - 27 окт. Московским компаниям удалось заключить несколько перспективных соглашений о сотрудничестве с зарубежными компаниями на крупнейшей выставке лицензирования брендов в Азии, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

14 предприятий Москвы представили свою продукцию на самой масштабной выставке лицензирования брендов Licensing Expo China 2020.

«Несмотря на то, что официально выставка Licensing Expo China 2020 проходила с 10 по 12 октября, онлайн-формат позволил столичным компания продолжать переговоры B2B на платформе мероприятия вплоть до 16 октября», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Так, компания «Медиа Основа» выбирает заказчика с самыми хорошими условиями из числа контрагентов, которые готовы инвестировать деньги в полнометражный мультфильм. Столичное предприятие занимается производством, лицензированием, дистрибуцией и франчайзингом детских мультфильмов и мультсериалов.

«Далеко не все из 14 московских предприятий еще успели подвести итоги, но даже первые результаты оправдывают самые оптимистичные ожидания. Всего участники успели провести 86 деловых встреч онлайн, и уже заключено семь соглашений о сотрудничестве с зарубежными компаниями. А экспортный потенциал сделок для двух организаций, уже успевших его оценить, составляет порядка 950 миллионов рублей с трехлетним сроком реализации», – отметил Фурсин.

По итогам выставки «Новый диск» рассчитывает в грядущие три года заключить несколько контрактов на общую сумму в 10 миллионов долларов. Электронные курсы компании охватывают все предметы школьной программы, однако имеются решения и для корпоративного обучения, которыми пользуются свыше 100 ведущих компаний России.

Выставка признана лучшей площадкой для лицензирования торговли и обучения в Китае. Из-за эпидемиологической обстановки выставка проходила и в офлайн, и в онлайн-формате. В общей сложности в ней приняло участие 227 компаний из 7 стран мира, включая Россию. Расходы столичных компаний были покрыты правительством Москвы. Произошло это в рамках программы поддержки международной конгрессно-выставочной деятельности столичных компаний «Сделано в Москве».