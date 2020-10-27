РИАМО - 27 окт. В Серпухове на улице Фирсова, дом 9, завершается возведение нового учебного корпуса к школе № 7, строительная готовность объекта оценивается в 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На текущий момент на объекте ведется благоустройство прилегающей территории. На ней разместится спортивное ядро с игровыми площадками для детей.

«На строительной площадке задействовано 96 рабочих и 5 единиц строительной техники. Проводится отделка внутренних помещений, монтаж инженерных коммуникаций, завершаются фасадные работы», - отметил министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Площадь здания, которое планируют ввести в эксплуатация в декабре 2020 года, составит более 3,4 тысячи квадратных метров. Блок начальной школы рассчитан на 200 учеников. Также в учреждении будет организован спортивный и актовый залы. Помимо этого в здании разместится столовая и кухня.