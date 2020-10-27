РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске с 6 по 8 ноября пройдет форум для начинающих и опытных предпринимателей по старту и развитию бизнеса от крупного международного сообщества предпринимателей Like Центр, сообщается в группе «Like Центр Подольск | Бизнес - сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске с 6 по 8 ноября пройдет форум по старту и развитию бизнеса от крупного международного сообщества предпринимателей Like Центр. За три дня новичкам расскажут, как найти идею/нишу, которая точно сработает, запустить бизнес и не прогореть, как и где найти деньги для своего бизнеса, как собрать эффективную команду, как совмещать найм и бизнес», - говорится в сообщении.

Бизнесменам со стажем объяснят, как стать владельцем своего бизнеса, а не собственным сотрудником, делегировать задачи и работать с командой, автоматизировать процессы, вывести компанию на новый уровень.

Организаторы обещают, что участники попадут в сильное окружение предпринимателей Подольска и смогут получить ценные советы от тех, кто уже прошел этот путь. Задача не в том, чтобы создать поколение успешных предпринимателей, так как они же это сделали и приглашают других присоединиться.

Чтобы принять участие и получить в подарок книгу по старту и развитию, нужно оставить заявку в группе.