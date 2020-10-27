РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Футбольный клуб «Звезда» завершил сезон победой над игроками команды из Чехова, говорится в сообщении администрации городского округа.

Матч прошел в рамках первенства Московской области.

«На стадионе «Искра» прошла заключительная игра первенства Московской области по футболу среди юношей 2005 года рождения. Результат игры с футболистами из Чехова - 3:2. «Звезда» завершила сезон на хорошей ноте, улучшив турнирное положение», - говорится в сообщении.

Голы в заключительной игре забили спортсмены Александр Арецкий, Никита Сапронов и Роман Торосян.