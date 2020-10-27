РИАМО - 27 окт. На северо-востоке столицы после мониторинга по контролю выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий закрыли парикмахерскую, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Не организован входной фильтр с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и посетителей, <...> отсутствуют бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха», - говорится в сообщении.

Также в парикмахерской не соблюдалась социальная дистанция, у персонала не было масок и перчаток, не было информации об обеспеченности персонала пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков.

Поверхности в помещении не обрабатывались, инструменты специалистов не дезинфицировались.

В отношении ИП Исаевой Н.З. составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности.

Материалы данной проверки направлены в Останкинский районный суд Москвы.