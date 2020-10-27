РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Отделение неотложной помощи заработало в Люберецкой областной больнице, его создали для повышения качества обслуживания пациентов на дому, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Новое отделение неотложной помощи в Люберецкой областной больнице позволяет более четко организовать работу врачей поликлинических отделений, оказывающих пациентам неотложную помощь, а также разделить вызовы к больным с соматическими и инфекционными заболеваниями», - говорится в сообщении.

Операторы нового отделения будут принимать и распределять вызовы врача на дом, поступившие от скорой помощи и через электронную регистратуру ежедневно, включая праздничные дни, с 8:00 до 22:00.